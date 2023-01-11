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В Улан-Удэ построят детские сады на 620 мест

В Улан-Удэ построят детские сады на 620 мест
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Уже определены подрядчики на строительство

В этом году в Улан-Удэ приступят к строительству трёх детских садов. Их построят по улицам Юности, Гармаева и в микрорайоне Шишковка в Железнодорожном районе.

Определены подрядные организации, которые займутся строительством. Детсады будут построены по типовому проекту. Здесь будут игровые, спальни, раздевальные, буфетные, санузлы, музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока. Детский сад по улице Юности рассчитан на 280 мест, по улице Гармаева – на 100 мест, в микрорайоне Шишковка – на 240 мест.

Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, в прошлом году в столице Бурятии открылись детские сады по улице Боевой, в микрорайонах Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова и Конечная.
Улан-Удэ детские сады строительство Бурятия

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