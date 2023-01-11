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В Улан-Удэ борются со стекловидной наледью

В Улан-Удэ борются со стекловидной наледью
Общество, 
В городе «пропесочили» уже около сотни опасных участков

В среду, 11 января, в столице Бурятии начался снегопад, который, по данным синоптиков, продлится почти сутки. В комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ заявили, что подсыпка дорог ведётся непрерывно. С пяти утра коммунальщики работали в штатном режиме, а после на улицы вышли дополнительные пескоразбрасывающие машины.

Особое внимание уделяют наиболее опасным участкам на оживлённых магистралях. Это крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, остановочные карманы и пешеходные переходы. «Пропесочили» уже около сотни таких мест на улицах Куйбышева, Николая Петрова, Совхозная, Сахьяновой, Боевая, Цивилёва, Гагарина, Ербанова, Зои Космодемьянской, Терешковой, Ботаническая, проспектах Строителей и 50-летия Октября и на станции Дивизионная.

 
Как пояснили в КГХ, в первые дни января стоял сильный мороз, который сменился теплом, и это привело к образованию стекловидной наледи на дорогах.

- После морозных дней дорожное полотно промёрзло, а при наступлении более тёплой погоды и интенсивном потоке транспорта, у которого при движении нагреваются автошины, снег подтаивает, – отметил директор подведомственного КГХ комбината по благоустройству Владимир Соснин. – На поверхности дорог он моментально замерзает и образует стекловидную наледь. В нашем городе только один способ борьбы с ней – постоянная подсыпка песком, поскольку использовать реагенты запрещено.

Песок, в отличие от них, не превращает снег в «рыхлую кашу», а делает поверхность более шероховатой и улучшает сцепление с ней.
 
- Поэтому мы подсыпаем скользкие участки как можно чаще, – добавил руководитель КБУ.

Объём одной пескоразбрасывающей машины – от трёх до семи кубометров. Каждая способна подсыпать несколько участков. После водителю нужно вернуться на базу за новой партией песка. В среднем за смену они совершают 10-15 таких циклов.


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