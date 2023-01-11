В Улан-Удэ борются со стекловидной наледью

В городе «пропесочили» уже около сотни опасных участков



- Поэтому мы подсыпаем скользкие участки как можно чаще, – добавил руководитель КБУ.



Объём одной пескоразбрасывающей машины – от трёх до семи кубометров. Каждая способна подсыпать несколько участков. После водителю нужно вернуться на базу за новой партией песка. В среднем за смену они совершают 10-15 таких циклов.







Как пояснили в КГХ, в первые дни января стоял сильный мороз, который сменился теплом, и это привело к образованию стекловидной наледи на дорогах.- После морозных дней дорожное полотно промёрзло, а при наступлении более тёплой погоды и интенсивном потоке транспорта, у которого при движении нагреваются автошины, снег подтаивает, – отметил директор подведомственного КГХ комбината по благоустройству Владимир Соснин. – На поверхности дорог он моментально замерзает и образует стекловидную наледь. В нашем городе только один способ борьбы с ней – постоянная подсыпка песком, поскольку использовать реагенты запрещено.Песок, в отличие от них, не превращает снег в «рыхлую кашу», а делает поверхность более шероховатой и улучшает сцепление с ней.