В Бурятии запечатлели стадо изюбрей

Стадо изюбрей сфотографировали на территории Улюнского заказника в Баргузинском районе Бурятии. Животные прогуливались в местности Шивера. Снимки сделал госинспектор Александр Колмаков.
- Самцы-изюбри собираются в стада зимой, но во время гона осенью каждый живёт поодиночке. А пока периода гона нет, всё спокойно в царстве животных, можно и покушать вместе. Животные чувствуют себя в безопасности в заказнике, - прокомментировали в БГУ «Бурприрода».
Инспекторы напоминают, что на территории особо охраняемых природных территорий запрещена охота.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2022 года в Тункинском национальном парке фотоловушка сняла стадо изюбрей. Автоматическая камера запечатлела, как в разное время изюбри собирались на трапезу, а также для общения.
Справка:
Изюбрь — крупный подвид благородных оленей, но взрослые особи мельче маралов. Они водятся в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Северном и Северо-Восточном Китае. Летом изюбрь держится по теневым склонам лесистых гор, а зимой — по солнцепёкам и в долинах, среди равнинной тайги, где поляны чередуются с перелесками. Основная пища этих оленей -трава, ветки кустов, кора осин, других лиственных деревьев.