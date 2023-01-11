Бурятский вуз и УФНС подписали соглашение о сотрудничестве

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Образовательное учреждение будет готовить кадры для налоговых органов



Восточное-Сибирский государственный университет технологий и управления и управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали исполняющий обязанности руководителя УФНС России по РБ Раиса Бадмаева и ректор ВСГУТУ Игорь Сизов.



Стороны приняли на себя обязательства сотрудничать в области научных и образовательных проектов, а также в сфере подготовки квалифицированных кадров для налоговых органов Российской Федерации.



- Со ВСГУТУ нами наработаны прочные связи. Ежегодно более 20 студентов успешно проходят практику под руководством специалистов управления. Преподаватели вуза являются независимыми экспертами – членами постоянно действующих комиссий управления: аттестационных, конкурсной, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. И теперь эти отношения получили новое развитие, - рассказала Раиса Бадмаева.



Представители УФНС России по РБ могут привлекать завершивших обучение выпускников ВСГУТУ к трудоустройству. Кроме того, налоговики будут принимать участие в разработке и рецензировании образовательных программ, а также в работе государственных экзаменационных комиссий.



В рамках соглашения студенты бурятского вуза смогут пройти учебную, производственную и преддипломную практики в структурных подразделениях Федеральной налоговой службы по республике. Также университет организует обучающие мероприятия для гражданских служащих управления. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



