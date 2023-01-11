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За новогодние праздники в Улан-Удэ отловили более 150 собак

За новогодние праздники в Улан-Удэ отловили более 150 собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Службы отлова работали без выходных

153 бездомных собаки отловили в Улан-Удэ за новогодние праздники, сообщили в мэрии.

С 1 по 8 января службы отлова работали в штатном режиме, проверяли вверенную им территорию, выезжали для отработки поступающих сообщений о наличии безнадзорных животных. Всего в службы отлова поступило 41 обращение от горожан по собакам.

– Просим горожан соблюдать правила содержания домашних животных: регистрировать их, не отпускать своих питомцев на самовыгул. Ещё раз напоминаем всем владельцам об ответственности за соблюдение правил содержания своих питомцев. Любое отступление может обернуться печальными последствиями, – обратился и.о. начальника отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.

С наступлением низких температур животные сбиваются в стаи, которые начинают разрастаться и охранять территорию возле кормовой базы.

Сообщить о безнадзорных собаках можно по телефонам:

– в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;
– в Железнодорожном – ИП Жихарева, тел. 67-92-92;
– в Октябрьском – ООО «Ананда», тел. 62-19-99.
собаки

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