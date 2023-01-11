В Чите состоится первенство ДФО по конькобежному спорту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также здесь пройдут соревнования «Серебряные коньки»



Старт всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки» и первенство Дальневосточного федерального округа пройдут с 12 по 13 января в столице Забайкальского края.



- В турнире примут участие порядка 110 человек. Приехали также спортсмены из Еврейской автономной области и Хабаровского края. Победителям соревнований представится возможность выступить на первенстве России, - рассказал главный секретарь Александр Борисов.



Местом проведения соревнований станет территория горнолыжного комплекса «Высокогорье» в Чите, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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