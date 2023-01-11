Для нейтринного телескопа на Байкале создана лаборатория астрофизики

Очередные кластеры «Baikal-GVD» смонтируют после становления льда



В Иркутском государственном университете при НИИ прикладной физики создана новая лаборатория — нейтринной астрофизики. Организована она в целях выполнения требований подписанного в конце 2022 года ИГУ соглашения с министерством науки и высшего образования РФ на выполнение госзадания, в рамках которого в течение трёх лет учёные-физики получат 54 миллиона рублей.



Напомним, госзадание выдано министерством на проект «Регистрация нейтрино в рамках Байкальского нейтринного проекта». Отметим, НИИ прикладной физики ИГУ является ключевым участником международной коллаборации, реализующей проект по строительству на Байкале нейтринного телескопа «Baikal-GVD». Научная установка относится к разряду мегасайенс.



- Основной задачей лаборатории станут исследования сверхмощных астрофизических источников и природных механизмов ускорения частиц до сверхвысоких энергий путём регистрации нейтрино с помощью установки «Baikal-GVD». Университет много лет принимает участие в создании этого нейтринного телескопа. Мы участвуем и в монтаже кластеров, и в создании вспомогательных инструментов, таких, например, как гидроакустическая система измерения координат оптических модулей. Но наша особая сфера ответственности – это исследование среды телескопа, его рабочего тела, которым является вода Байкала. Для того, чтобы эффективно регистрировать астрофизические нейтрино, а это единичные события, их надо выделять из фона, наполняющего рабочее тело телескопа, понимать температурные режимы, течения, определять прозрачность воды, её светимость и многое другое. Также с недавних пор наши сотрудники принимают активное участие в создании программного обеспечения для обработки полученных экспериментальных данных. Другими словами, мы активно расширяем своё присутствие в проекте, выходим на новые горизонты с прицелом на участие в перспективной федеральной нейтринной программе, - заявил Андрей Танаев, директор НИИ прикладной физики ИГУ.



13 представителей ИГУ, включая студентов 4-го курса физического факультета стали сотрудниками новой лаборатории. Кроме них штат пополнили учёные из Москвы и Дубны (из Объединённого института ядерных исследований). Общее количество сотрудников на сегодняшний день 18 человек. Заведующим лаборатории стала старший научный сотрудник НИИ прикладной физики ИГУ Ирина Перевалова.



Отметим, в данное время ведётся подготовка к очередной ледовой экспедиции, в процессе которой планируется развернуть 11 и 12 кластеры нейтринного телескопа. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединённых в восемь гирлянд и погруженных на дно озера. Процесс монтажа и последующего погружения в Байкал пройдёт после становления льда, по предварительным расчётам — в конце февраля этого года, сообщает управление информационной политики ИГУ.



Справка



Проектирование нейтринного телескопа на Байкале объёмом порядка кубического километра, получившего название «Baikal-GVD», началось в 2010-2011 годах. В марте 2021 года ввод в эксплуатацию восьмого кластера осуществил лично министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. В конце 2021 года нейтринный телескоп зарегистрировал высокоэнергичное нейтрино от активного ядра одной из далёких галактик. За несколько часов до этого события другой нейтринный детектор «IceCube», находящийся в Антарктиде, также зарегистрировал астрофизическое нейтрино, пришедшее с того же направления.



