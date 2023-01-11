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В Бурятии у пьяной матери отобрали дочку

В Бурятии у пьяной матери отобрали дочку
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщину хотят лишить родительских прав

На новогодних праздниках у жительницы Закаменского района Бурятии забрали ребёнка. Произошло всё 4 января. В этот день женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В доме были неудовлетворительные условия для проживания. Там царил холод, а продукты отсутствовали.

Соцработники изъяли у сельчанки дочку. Её на время поместили в Закаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних для оказания социальной и психолого-педагогической помощи, сообщается в вайбер-группе «Закамна-инфо.24/7».

Эта семья состояла на учёте как находящаяся в социально опасном положении. Мать девочки неоднократно привлекали к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»). Теперь женщину хотят лишить родительских прав через суд.

- В течение семи дней после вынесения постановления об изъятии ребёнка будет подан иск о лишении матери родительских прав и о взыскании алиментов, – рассказали в органах опеки и попечительства Закаменского района.

В конце декабря сразу из двух семей, проживающих в том же районе, изъяли четверых детей из-за непосредственной угрозы его жизни и здоровью. А за 11 месяцев, с января по ноябрь 2022-го, у 10 закаменцев забрали 22 ребёнка. Все несовершеннолетние оказались в опасности.

дети семьи

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