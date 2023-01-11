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Исследования гамма-обсерватории в Бурятии названы одними из значимых

Исследования гамма-обсерватории в Бурятии названы одними из значимых
Общество,  Фото:pexels.com
Результаты были получены учёными ИГУ

Результаты исследований, полученные в рамках проекта «TAIGA», реализуемого международной коллаборацией, головной организацией в которой выступает НИИ прикладной физики Иркутского госуниверситета, названы одними из наиболее значимых фундаментальных результатов научных исследований, полученных в 2022 году в институтах физического профиля Сибирского отделения Российской академии наук и вузах, ведущих исследования в области физики.

Наиболее значимые фундаментальные результаты определяли члены объединённого учёного совета по физическим наукам СО РАН. В составленном ранжированном списке результаты, полученные ИГУ, заняли третье место. Напомним, гамма-обсерватории «TAIGA» предназначена для регистрации частиц сверхвысоких энергий, приходящих из Вселенной. Комплекс размещён на Тункинском астрофизическом полигоне ИГУ в Бурятии.

- Фундаментальным результатом названо исследование энергетического спектра гамма-излучения источника в Крабовидной туманности с помощью новейших методик с использованием установок гамма-обсерватории «TAIGA-1» и лежащего в основе её работы гибридного похода. Крабовидная туманность — это газообразная туманность в созвездии Тельца, являющаяся остатком сверхновой SN 1054 и плерионом, - объяснил Андрей Танаев, директор НИИ прикладной физики ИГУ.

В кратком сообщении научного руководителя НИИ прикладной физики ИГУ Николая Буднева, представленном объединённому учёному совету по физическим наукам СО РАН, говорится о завершении в 2022 году создания в Тункинской долине гамма-обсерватории «TAIGA-1» с гибридной системой детекторов (площадь свыше 1 кв. км).

- «TAIGA-1» — самая северная гамма-обсерватория мирового уровня, нацеленная на решение фундаментальных проблем астрофизики элементарных частиц, гамма-астрономии и физики космических лучей. Создание гамма-обсерватории «ТAIGA-1» позволит России войти в число мировых лидеров в области гамма-астрономии высоких энергий. Зарегистрировано гамма-излучение Крабовидной туманности с энергией в диапазоне 5-200 ТэВ, - рассказал Николай Буднев.

В рейтинге объединённого учёного совета по физическим наукам СО РАН только два вуза: ИГУ — на третьем месте, национальный исследовательский Томский госуниверситет — на 10 месте. Первое место рейтинга занял Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН — «Успешный запуск первого в мире лазера на свободных электронах на основе ондулятора с переменным периодом». Второе место у института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН — «Новый источник поляризованных по спину электронов на основе мультищелочных фотокатодов». Об этом сообщает управление информационной политики ИГУ.

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