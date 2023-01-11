Новый медицинский полис ОМС теперь можно оформить на «Госуслугах»

Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не обязательно



Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребёнку теперь можно на «Госуслугах», сообщается на сайте Минцифры России.



- Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета, - говорится в сообщении.



Как оформить полис ОМС?



Для получения электронного полиса нужна только подтверждённая учетная запись на Госуслугах. Если у вас уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении.



Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете.



Поменять страховую компанию можно один раз в год по любой причине. И при необходимости можно поменять регион страхования, приостановить и возобновить действие полиса.

