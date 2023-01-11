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В Бурятии завершилась охота на оленей и косуль

В Бурятии завершилась охота на оленей и косуль
Общество, 
Жители республики должны вернуть разрешения на их добычу до 20 января

10 января в Бурятии завершился сезон охоты на благородного оленя, лося и сибирскую косулю. Жителей республики, получивших соответствующие разрешения, призвали вернуть их в течение десяти дней – то есть до 20 января. Кроме того, им придётся отчитаться о добытых животных.

- Гражданин, не направивший эти сведения в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением, в автоматическом режиме лишится возможности получить разрешение на охоту в течение года при подаче заявлений на получение такой услуги, – предупредили в Бурприроднадзоре.

Возврат разрешения осуществляется по месту получения. Если его выписали на территории общедоступных охотугодий, обращаться надо в Бурприроднадзор, если в закреплённых охотугодьях – к юрлицу, у которого оно было получено.

Принести документ можно в ведомство лично, отправить его по почте (адрес Бурприроднадзора – 670034, Улан-Удэ, улица Революции 1905 года, 11 а, этаж 3, кабинет 409) либо курьером. Все интересующие вопросы предлагают задать по телефону 8 (3012) 44-44-97. 
охота животные

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