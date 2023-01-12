Монголия примет чемпионат мира по хоккею с шайбой

В столице страны сыграют сборные из четвёртого дивизиона



В Улан-Баторе впервые пройдут матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой. В марте этого года четвёртый дивизион сыграет на ледовой арене «Steppe Arena». Кроме этого, перед матчами чемпионата состоится молодёжный чемпионат Азии по хоккею.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», на конгрессе международной федерации хоккея с шайбой, состоявшемся в Финляндии в июне 2022 года, было принято решение и объявлено о проведении в столице Монголии матчей чемпионата мира.



С 23 по 26 марта монгольская столица впервые в своей истории примет чемпионат мира по хоккею с шайбой. В четвёртом дивизионе сыграют сборные Монголии, Филиппин, Кувейта и Индонезии.

