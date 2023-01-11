Белый старец из Бурятии и ещё 13 Дедов Морозов установили мировой рекорд

Они устроили первый всероссийский слёт в Москве
Все желающие могли покататься на бесплатных катках, поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах, посетить гастрономические шоу от ведущих поваров и, конечно, приобрести подарки. А 5 января на мероприятие приехали Деды Морозы из 14 регионов страны. Среди них – и Сагаан Убгэн (Белый Старец) из Бурятии.
Зимних волшебников можно было встретить в парках, в специальном новогоднем поезде метро, на ледоколе флотилии «Рэдиссон Ройал» и даже на колесе обозрения на ВДНХ. Они целых три дня гуляли по городу, посещали различные достопримечательности, фотографировались с москвичами и туристами, дарили подарки детям и рассказывали, как празднуют Новый год в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Якутии, Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Коми, Тыве, республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе.
А в Рождество 14 Дедов Морозов со всей России собрались на Манежной площади в центре Москвы. Одним из итогов их визита в столицу стал национальный и мировой рекорд.
- Достижение под названием «Первый всероссийский слёт региональных Дедов Морозов в Москве» зафиксировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд». Оно считается крупнейшей в Евразии альтернативой Guinness World Records – «Книге рекордов Гиннесса», – говорится на официальном сайте мэра Москвы.