В Чите планируют построить межвузовский кампус

В Забайкалье анонсирован проект строительства студенческого городка



В Забайкальском крае планируется начать работу по подготовке проекта межвузовского кампуса в Чите. В проекте примет участие научная общественностью региона, заявил генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов 9 января в интервью в эфире ГТРК «Чита».



- Отбор по кампусам 2022 года завершился в декабре, наша корпорация строит кампус в Хабаровске. Забайкальский край, в котором сосредоточен достаточно перспективный научный потенциал с точки зрения горнодобывающих отраслей, отраслей, связанных с природопользованием, нуждается в кампусе. В мастер-план Читы кампус вошёл, поэтому мы начнём готовить заявку на включение кампуса в федеральный бюджет в этом году, в ближайшие месяцы, - отметил гендиректор.



Ранее во время визита в Забайкальский край помощник президента РФ Максим Орешкин озвучил векторы развития Забайкальского государственного университета. Строительство кампуса, по его мнению, может стать важным проектом для изменения городской среды, поскольку оно коснётся и тех территорий, которые будут располагаться вокруг кампуса. И.о. ректора ЗабГУ Оксана Мартыненко и губернатор края представили Орешкину варианты проектирования нового кампуса. Его планируют обустроить по принципам современного студенческого городка с созданием всей необходимой инфраструктуры. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

