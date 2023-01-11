В Забайкалье анонсирован проект строительства студенческого городка
В Забайкальском крае планируется начать работу по подготовке проекта межвузовского кампуса в Чите. В проекте примет участие научная общественностью региона, заявил генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов 9 января в интервью в эфире ГТРК «Чита».
- Отбор по кампусам 2022 года завершился в декабре, наша корпорация строит кампус в Хабаровске. Забайкальский край, в котором сосредоточен достаточно перспективный научный потенциал с точки зрения горнодобывающих отраслей, отраслей, связанных с природопользованием, нуждается в кампусе. В мастер-план Читы кампус вошёл, поэтому мы начнём готовить заявку на включение кампуса в федеральный бюджет в этом году, в ближайшие месяцы, - отметил гендиректор.
Ранее во время визита в Забайкальский край помощник президента РФ Максим Орешкин озвучил векторы развития Забайкальского государственного университета. Строительство кампуса, по его мнению, может стать важным проектом для изменения городской среды, поскольку оно коснётся и тех территорий, которые будут располагаться вокруг кампуса. И.о. ректора ЗабГУ Оксана Мартыненко и губернатор края представили Орешкину варианты проектирования нового кампуса. Его планируют обустроить по принципам современного студенческого городка с созданием всей необходимой инфраструктуры. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
В Чите планируют построить межвузовский кампус
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