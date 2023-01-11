Самолёты начнут летать в мае
Авиаперелёты между Читой и Кемерово станут дешевле. Для этого в мае между регионами запускается прямой авиарейс. Продажа билетов уже началась.
- Министерством строительства и транспорта Забайкалья проведена работа по организации субсидированных перелётов в разные регионы страны. На эти цели предусмотрены средства в бюджетах регионов – участников программы, остальное финансирует Росавиация. Для снижения стоимости билетов по направлению из Кемерово в Читу и обратно из регионального бюджета направлено 8,6 миллиона рублей. Столько же профинансировано правительством Кемеровской области, – рассказал министр транспорта Забайкалья Алдар Бальжиров.
Перелёты выполняет авиакомпания «Северный ветер». Воспользоваться субсидиями могут все категории граждан, вне зависимости от возраста, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
Из Забайкалья в Кузбасс запустят прямой льготный авиарейс
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