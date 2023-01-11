В Бурятии простятся с 30-летним мобилизованным, погибшим на СВО

Его похоронят на малой родине









В местном чате принесли соболезнования матери, родным и близким погибшего.





В среду, 11 января, в Баргузинском районе попрощаются с 30-летним Алексеем Ожиговым, который погиб 15 декабря во время спецоперации на Украине. Траурный митинг состоится на улице Нагорная в посёлке Юбилейный, сообщается в группе «Баргузин-инфо 24/7».Алексей Степанович родился в Юбилейном 9 апреля 1992 года. Рос в хорошей, дружной семье. У него было много друзей. Ожигова запомнили как спокойного и работящего человека.В сентябре наш земляк попал под объявленную в стране частичную мобилизацию.