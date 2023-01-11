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Жительница Иркутской области отпраздновала вековой юбилей

Жительница Иркутской области отпраздновала вековой юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Именинница проработала в районной больнице до выхода на заслуженный отдых

10 января жительница посёлка Залари в Иркутской области Татьяна Яковлевна Гапоненко отметила свой 100-й день рождения.

Родилась Татьяна Яковлевна в 1923 году в Белоруссии, там же провела и военные годы, в которые познакомилась со своим будущим мужем Николаем, уроженцем Заларинского района. После войны муж перевёз супругу в посёлок Залари, где она устроилась на работу медицинской сестрой в терапевтическое отделение Заларинской районной больницы. Потом перешла в хирургическое отделение, откуда ушла на заслуженный отдых.

Сейчас для Татьяны Яковлевны настоящей опорой и поддержкой во всем является сын Александр, который окружает мать заботой.

В день юбилей именинницу поздравили представители местного самоуправления и социально значимых учреждений. Юбиляру пожелали здоровья, бодрости духа и подарили памятный подарок. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
долгожитель юбилей Иркутская область

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