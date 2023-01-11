Добыто 29 особей
В Бурятии продолжают отлавливать волков. Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре-ноябре в Селенгинском районе участились нападения волков на сельхозживотных.
- В селе Енхор Селенгинского района бригада местного жителя М. Жадамбаева добыла уже шестого волка за сезон. Житель села Темник Василий Казанов добыл пятого волка. На сегодня в Селенгинском районе добыто 29 особей в рамках регулирования численности хищника, - сообщает Бурприроднадзор.
Также в ведомстве рассказали о том, что нужно знать о волках.
- Волки боятся людей и стараются их избегать. Но волк - это хищник, которому необходимо каждый день до 3-6 килограммов для пропитания. Поэтому за скотом необходим присмотр.Нужно также принять дополнительные меры по безопасности скота. В случае падежа необходимо оперативно утилизировать трупы павших животных (в том числе, отходы забоя), - призвали специалисты
В Селенгинском районе Бурятии активно добывают волков
Общество, Фото:
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