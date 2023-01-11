С 2023 года к ней подключили все школы страны
С 1 января 2023 года школы и колледжи России обязаны использовать исключительно государственные информационные системы в рамках образовательных программ.
- Для учебных заведений разработана федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Моя школа». Система создана в помощь учителям, школьникам и их родителям. Она будет служить дополнением к традиционной системе образования, - сообщает минпросвещения России.
Ранее в 15 регионах уже началось применение ФГИС «Моя школа» в пилотном режиме. С 1 сентября прошлого года многие регионы, ранее не охваченные экспериментом, в инициативном порядке успешно присоединились к системе «Моя школа». С 2023 года переход на новую систему стал обязательным для всех.
Система разработана для учителей, учеников и их родителей. Она включает библиотеку качественного, проверенного цифрового образовательного контента, личные кабинеты, цифровой профиль ученика, в котором учитываются как учебные, так и внеучебные результаты, встроенную систему коммуникации, систему видео-конференц-связи. Цифровой контент верифицирован и безопасен, отмечают министерстве.
В настоящий момент в библиотеке цифровых образовательных материалов размещено более 6,5 тысяч единиц.
Для учителей проводятся курсы повышения квалификации для работы с системой.
Школы и колледжи перешли на цифровую систему «Моя школа»
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