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Жительница села Бурятии отметила 95-летний юбилей

Жительница села Бурятии отметила 95-летний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Имениннице вручили поздравительные письма от президента РФ и главы РБ

В Заиграевском районе Бурятии 95-летний юбилей отметила участница трудового фронта Мария Екимовна Мещерякова. Она родилась 7 января 1928 года в селе Подлопатки Мухоршибирского района.

- Война началась, когда мне было 14 лет. Работать приходилось много. За военные годы научилось управляться с огородом, со скотом и даже переплавлять лес. Выучиться не удалось, но простой работы наше поколение никогда не боялось – всегда находилось дело, которое приносило радость от значимости вклада в общую Победу, - уверенно говорит ветеран.

Мария Екимовна легко вливалась в любой коллектив. Работала и в сфере торговли, и в детском саду, много лет отдала леспромхозу. Родным местом стало село Старая Брянь, где она живёт и по сей день.

В праздники к ней приезжают дочь, внуки и правнуки.

- Хочется помочь сыну по хозяйству, - рассказывает Мария Екимовна. - Он проживает со мной, но не всё теперь так ловко получается, как в молодости.

В юбилейный день именинницу поздравили представители отдела социальной защиты населения и Совета ветеранов. Ей вручили поздравительные письма от президента РФ и главы РБ, благодарственное письмо от главы района, а также свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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