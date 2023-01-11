Жительница села Бурятии отметила 95-летний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Имениннице вручили поздравительные письма от президента РФ и главы РБ



В Заиграевском районе Бурятии 95-летний юбилей отметила участница трудового фронта Мария Екимовна Мещерякова. Она родилась 7 января 1928 года в селе Подлопатки Мухоршибирского района.



- Война началась, когда мне было 14 лет. Работать приходилось много. За военные годы научилось управляться с огородом, со скотом и даже переплавлять лес. Выучиться не удалось, но простой работы наше поколение никогда не боялось – всегда находилось дело, которое приносило радость от значимости вклада в общую Победу, - уверенно говорит ветеран.



Мария Екимовна легко вливалась в любой коллектив. Работала и в сфере торговли, и в детском саду, много лет отдала леспромхозу. Родным местом стало село Старая Брянь, где она живёт и по сей день.



В праздники к ней приезжают дочь, внуки и правнуки.



- Хочется помочь сыну по хозяйству, - рассказывает Мария Екимовна. - Он проживает со мной, но не всё теперь так ловко получается, как в молодости.



В юбилейный день именинницу поздравили представители отдела социальной защиты населения и Совета ветеранов. Ей вручили поздравительные письма от президента РФ и главы РБ, благодарственное письмо от главы района, а также свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

