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В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд

В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд
Общество, 
Минувшей ночью в Великом Устюге было минус 41 градус

В Великом Устюге, где находится вотчина Деда Мороза, побит температурный рекорд 1987 года. Температура воздуха опустилась до минус 41 градуса, сообщает РИА Новости с ссылкой на Вологодский центр по гидрометеорологии.

На остальной территории Вологодской области минимальные температуры изменялись от минус 25 градусов на западе до минус 41 градуса на востоке области.

Великий Устюг находится в Вологодской области. В 1999 году объявлен родиной всероссийского Деда Мороза.

В Великом Устюге в своей сказочной резиденции живет Всероссийский Дед Мороз. К волшебнику приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами. Ему отправляют письма с заветными желаниями дети и взрослые со всей России.

Дед Мороз из Великого Устюга не раз бывал в гостях в Бурятии на праздновании Сагаалгана, в том числе в 2021 году. А в ноябре прошлого года его поезд проезжал через Улан-Удэ.
Дед Мороз

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