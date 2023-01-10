Минувшей ночью в Великом Устюге было минус 41 градус
В Великом Устюге, где находится вотчина Деда Мороза, побит температурный рекорд 1987 года. Температура воздуха опустилась до минус 41 градуса, сообщает РИА Новости с ссылкой на Вологодский центр по гидрометеорологии.
На остальной территории Вологодской области минимальные температуры изменялись от минус 25 градусов на западе до минус 41 градуса на востоке области.
Великий Устюг находится в Вологодской области. В 1999 году объявлен родиной всероссийского Деда Мороза.
В Великом Устюге в своей сказочной резиденции живет Всероссийский Дед Мороз. К волшебнику приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами. Ему отправляют письма с заветными желаниями дети и взрослые со всей России.
Дед Мороз из Великого Устюга не раз бывал в гостях в Бурятии на праздновании Сагаалгана, в том числе в 2021 году. А в ноябре прошлого года его поезд проезжал через Улан-Удэ.
В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд
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