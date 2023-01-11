Синоптики обещают снежную погоду
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 января в облачно с прояснением, на большей части территории небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура днём -10,-15, местами -17,-22.
В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём -10,-12.
В Улан-Удэ потеплеет до -12 градусов
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Общество, 11.01.2023
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