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В Улан-Удэ потеплеет до -12 градусов

В Улан-Удэ потеплеет до -12 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики обещают снежную погоду

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 января в облачно с прояснением, на большей части территории небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура днём -10,-15, местами -17,-22.

В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём -10,-12.
прогноз погоды

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