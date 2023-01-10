Сборная вошла в число восьми лучших
4-5 января в Санкт-Петербурге состоялся традиционный чемпионат России по мини-футболу среди врачей. За последние годы прошло уже восемь чемпионатов, в которых сыграли более 20 команд и свыше 300 игроков, состоящих исключительно из дипломированных врачей.
- Команда врачей из Бурятии успешно сыграли несколько игр турнира, но в четвертьфинале встретилась с сильнейшим соперником – командой Петербурга, в составе которой четыре игрока суперлиги. Несмотря на проигрыш, наши врачи показали слаженность, упорство и мастерство на протяжении всего турнира, заслужив поддержку болельщиков, - рассказали в республиканской клинической больнице имени Семашко.
В сборную Бурятии вошли представители разных медицинских организаций республики: детской республиканской клинической больницы, онкодиспансера, городской поликлиники №3, стоматологической поликлиники №2 и республиканской клинической больницы.
В итоге сборная Бурятии вошла в топ-8 команд.
Команда Бурятии приняла участие в чемпионате России по футболу среди врачей
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