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Команда Бурятии приняла участие в чемпионате России по футболу среди врачей

Команда Бурятии приняла участие в чемпионате России по футболу среди врачей
Общество,  Фото:РКБ имени Семашко
Сборная вошла в число восьми лучших

4-5 января в Санкт-Петербурге состоялся традиционный чемпионат России по мини-футболу среди врачей. За последние годы прошло уже восемь чемпионатов, в которых сыграли более 20 команд и свыше 300 игроков, состоящих исключительно из дипломированных врачей.

- Команда врачей из Бурятии успешно сыграли несколько игр турнира, но в четвертьфинале встретилась с сильнейшим соперником – командой Петербурга, в составе которой четыре игрока суперлиги. Несмотря на проигрыш, наши врачи показали слаженность, упорство и мастерство на протяжении всего турнира, заслужив поддержку болельщиков, - рассказали в республиканской клинической больнице имени Семашко.

В сборную Бурятии вошли представители разных медицинских организаций республики: детской республиканской клинической больницы, онкодиспансера, городской поликлиники №3, стоматологической поликлиники №2 и республиканской клинической больницы.

В итоге сборная Бурятии вошла в топ-8 команд. 
спорт футбол врачи

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