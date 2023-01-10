Спасатели привлекались 21 раз
С 1 по 8 января в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Улан-Удэ поступило 1316 обращений от населения. Из них 81 звонок по теплоснабжению, 45 - по холодному водоснабжению и водоотведению, 993 – по электроснабжению, четыре заявки по отлову собак.
- Все сообщения, поступившие на телефоны ЕДДС, отработаны в полном объёме во взаимодействии с управляющими компаниями, ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями города, - сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.
Спасатели привлекались 21 раз, в том числе на вскрытие дверей, оказание помощи пострадавшим при ДТП, на поисково-спасательные работы и т.д. Всего было спасено 11 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре стало известно, что в администрации Улан-Удэ появится новая структура - комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности. Новый комитет создан путём объединения ныне действующих управления по безопасности и управления по чрезвычайным ситуациям.
В комитете предлагается штатная структура в составе 25 человек, туда перейдут сотрудники из двух управлений, а также войдут спасатели и служба ЕДДС. Расходы на содержание комитета составят 20 млн 900 тысяч рублей. К слову, зарплату спасателям и сотрудникам ЕДДС обещали поднять.
21 декабря на заключительной сессии 2022 года депутаты горсовета Улан-Удэ единогласно поддержали идею о создании нового комитета.
В Улан-Удэ за новогодние праздники в ЕДДС поступило свыше 1000 звонков
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