В Забайкалье разыграли кубок по стрельбе из бурятского лука

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В командном первенстве первое место заняла команда посёлка Агинское



Итоги Кубка Губернатора Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан» в рамках 5-летия спорта в Забайкальском крае



5 января в Агинском Бурятском округе прошёл второй турнир на кубок губернатора Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан». Соревнования провели в залах СШОР №3 и СШОР по адаптивным и национальным видам спорта Забайкалья.



В турнире приняли участие 15 команд, 143 сильнейших спортсмена региона. По итогам соревнований 4 спортсмена выполнили нормативы спортивного звания «Мастер спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам»: Ракшаев Баир (Чиндалей), Жаргалов Дугаржап (Догой), Болотов Балдан (Сахюрта) и Болотов Бато (Сахюрта).



По итогам соревнований места в личном, абсолютном и командном первенствах распределились следующим образом:



Личное первенство



Среди мужчин до 50 лет

Первое место - Ракшаев Баир (Чиндалей) - 38

Второе место - Шагдаров Бато (Агинское) - 37

Третье место - Раднаев Болот (Токчин) - 37



Среди мужчин старше 50 лет

Первое место - Жаргалов Дугаржап (Догой) - 41

Второе место - Болотов Балдан (Сахюрта) - 38

Третье место - Мункуев Шенберг (Цаган-Оль) - 37



Среди мужчин старше 65 лет

Первое место - Болотов Бато (Сахюрта) - 39

Второе место - Батомункуев Балдандоржи (Цаган-Челутай) - 36

Третье место - Намсараев Насан (Урда-Ага) - 36



Среди женщин до 50 лет

Первое место - Молонова Арюна (Агинское) - 35

Второе место - Жаргалова Аглаг (Догой) - 33

Третье место - Шойжамсоева Бутит (Будулан) - 32



Среди женщин старше 50 лет

Первое место - Тучинова Марина (Агинское) - 34

Второе место - Дагбаева Намжилма (Догой) - 33

Третье место - Болотова Аягма (Зуткулей) - 33



Абсолютное первенство среди мужчин

Первое место - Раднаев Батор (Токчин)

Второе место - Ринчинов Болот (Ага-Хангил)

Третье место - Зурбулаев Булат (Чиндалей)

Четвёртое место - Жундуев Амгалан (Зуткулей)



Абсолютное первенство среди женщин

Первое место - Ринчинова Бутит (Ага-Хангил)

Второе место - Бадмацыренова Надежда (Чита)

Третье место - Дашипильчинова Мыдык (Зуткулей)

Четвёртое место - Жаргалова Аглаг (Догой)



Абсолютное первенство среди ветеранов

Первое место - Баясхаланов Баир (Зуткулей)

Второе место - Жаргалов Балданжап (Догой)

Третье место - Жаргалов Цыденжап (Цаган-Челутай)

Четвёртое место - Мункуев Арсалан (Зуткулей)



Командное первенство

Первое место - команда п. Агинское (239)

Второе место - команда №1 с. Зуткулей (233)

Третье место - команда с. Догой (228)



Специальные призы



«Ласти мэргэн»

Ветераны - Болотов Бато - 9

Мужчины - Жаргалов Дугаржап - 9

Женщины – Тучинова Марина - 6



За лучшее исполнение «Бара»

Гармаев Дамдинцырен (Зуткулей)

Ринчинов Дарма (Ага-Хангил).



Все победители и призёры турнира награждены кубками, медалями, дипломами и крупными денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



