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В Забайкалье разыграли кубок по стрельбе из бурятского лука

В Забайкалье разыграли кубок по стрельбе из бурятского лука
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В командном первенстве первое место заняла команда посёлка Агинское

Итоги Кубка Губернатора Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан» в рамках 5-летия спорта в Забайкальском крае

5 января в Агинском Бурятском округе прошёл второй турнир на кубок губернатора Забайкальского края по стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан». Соревнования провели в залах СШОР №3 и СШОР по адаптивным и национальным видам спорта Забайкалья.

В турнире приняли участие 15 команд, 143 сильнейших спортсмена региона. По итогам соревнований 4 спортсмена выполнили нормативы спортивного звания «Мастер спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам»: Ракшаев Баир (Чиндалей), Жаргалов Дугаржап (Догой), Болотов Балдан (Сахюрта) и Болотов Бато (Сахюрта).

По итогам соревнований места в личном, абсолютном и командном первенствах распределились следующим образом:

Личное первенство

Среди мужчин до 50 лет
Первое место - Ракшаев Баир (Чиндалей) - 38
Второе место - Шагдаров Бато (Агинское) - 37
Третье место - Раднаев Болот (Токчин) - 37

Среди мужчин старше 50 лет
Первое место - Жаргалов Дугаржап (Догой) - 41
Второе место - Болотов Балдан (Сахюрта) - 38
Третье место - Мункуев Шенберг (Цаган-Оль) - 37

Среди мужчин старше 65 лет
Первое место - Болотов Бато (Сахюрта) - 39
Второе место - Батомункуев Балдандоржи (Цаган-Челутай) - 36
Третье место - Намсараев Насан (Урда-Ага) - 36

Среди женщин до 50 лет
Первое место - Молонова Арюна (Агинское) - 35
Второе место - Жаргалова Аглаг (Догой) - 33
Третье место - Шойжамсоева Бутит (Будулан) - 32

Среди женщин старше 50 лет
Первое место - Тучинова Марина (Агинское) - 34
Второе место - Дагбаева Намжилма (Догой) - 33
Третье место - Болотова Аягма (Зуткулей) - 33

Абсолютное первенство среди мужчин
Первое место - Раднаев Батор (Токчин)
Второе место - Ринчинов Болот (Ага-Хангил)
Третье место - Зурбулаев Булат (Чиндалей)
Четвёртое место - Жундуев Амгалан (Зуткулей)

Абсолютное первенство среди женщин
Первое место - Ринчинова Бутит (Ага-Хангил)
Второе место - Бадмацыренова Надежда (Чита)
Третье место - Дашипильчинова Мыдык (Зуткулей)
Четвёртое место - Жаргалова Аглаг (Догой)

Абсолютное первенство среди ветеранов
Первое место - Баясхаланов Баир (Зуткулей)
Второе место - Жаргалов Балданжап (Догой)
Третье место - Жаргалов Цыденжап (Цаган-Челутай)
Четвёртое место - Мункуев Арсалан (Зуткулей)

Командное первенство
Первое место - команда п. Агинское (239)
Второе место - команда №1 с. Зуткулей (233)
Третье место - команда с. Догой (228)

Специальные призы

«Ласти мэргэн»
Ветераны - Болотов Бато - 9
Мужчины - Жаргалов Дугаржап - 9
Женщины – Тучинова Марина - 6

За лучшее исполнение «Бара»
Гармаев Дамдинцырен (Зуткулей)
Ринчинов Дарма (Ага-Хангил).

Все победители и призёры турнира награждены кубками, медалями, дипломами и крупными денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

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