В стране побывало 145 тысяч человек из РФ
В 2022 году Монголия приняла 290,4 тысячи туристов, а доход туристического сектора достиг 350 млн долларов США. В то же время число российских туристов, приехавших в страну, составило 145 тысяч человек и превысило показатель допандемического периода в 2019 году, достигнув самого высокого уровня. Об этом сообщает министерство окружающей среды и туризма Монголии.
Как заявили в ведомстве, каждый второй турист, посетивший страну в прошлом году, был гражданином Российской Федерации. В 2019 году Монголия приняла больше всего туристов из Китая – 168,0 тысяч, а в 2022 году из-за антиковидных ограничений из этой страны прибыло более 5300 туристов. Ожидается, что в связи с открытием Китая своих границ 8 января, число туристов в Монголию в 2023 году восстановится.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», правительство Монголии после пандемии намерено восстановить туристический сектор за короткий промежуток времени, приняв один миллион туристов в 2023 году, а также увеличить доходы сектора до 1,2 млрд долларов или более 4 трлн тугриков. В этом контексте в течение года планируется организовать более 90 мероприятий, в том числе 22 международных и 69 региональных и местных.
Напомним, что в связи с объявлением правительством Монголии 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии» граждане 34 зарубежных стран будут временно освобождены от визовых требований сроком на три года. Таким образом, число стран, граждане которых могут посещать Монголию без визы, увеличилось до 61.
Каждый второй турист в Монголии в 2022 году был из России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Среди экспонатов – 2 дореволюционные открытки из семейного альбома Танских
В дворце бракосочетания Иркутска сыграли свадьбы более 8 тыс. человек
Копия боевого знамени Бурятского кавалерийского дивизиона была передана на вечное хранение
Предварительно определены микрорайоны города, которые войдут в сеть магистральных газопроводов
В ней представлены 44 маршрута
В прошлом году в республике было выявлено свыше 800 сигналов о семейном неблагополучии
9 января, День снегиря, пернатый пациент отметил на лечении
Она будет действовать до 1 июля следующего года
Соревнования лыжников республики состоялись в Селенгинском районе
Юбиляр проживает в посёлке Дульдурга
Она составит 50000 рублей
Среди них ансамбли и студия из Улан-Удэ, Заиграевского и Прибайкальского районов
Спортсмены соревновались в шести классах
Им рассказали, как действовать в экстремальной обстановке и готовить еду на костре
Сумма ежемесячных выплат составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей