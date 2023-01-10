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Каждый второй турист в Монголии в 2022 году был из России

Каждый второй турист в Монголии в 2022 году был из России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В стране побывало 145 тысяч человек из РФ

В 2022 году Монголия приняла 290,4 тысячи туристов, а доход туристического сектора достиг 350 млн долларов США. В то же время число российских туристов, приехавших в страну, составило 145 тысяч человек и превысило показатель допандемического периода в 2019 году, достигнув самого высокого уровня. Об этом сообщает министерство окружающей среды и туризма Монголии.

Как заявили в ведомстве, каждый второй турист, посетивший страну в прошлом году, был гражданином Российской Федерации. В 2019 году Монголия приняла больше всего туристов из Китая – 168,0 тысяч, а в 2022 году из-за антиковидных ограничений из этой страны прибыло более 5300 туристов. Ожидается, что в связи с открытием Китая своих границ 8 января, число туристов в Монголию в 2023 году восстановится.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», правительство Монголии после пандемии намерено восстановить туристический сектор за короткий промежуток времени, приняв один миллион туристов в 2023 году, а также увеличить доходы сектора до 1,2 млрд долларов или более 4 трлн тугриков. В этом контексте в течение года планируется организовать более 90 мероприятий, в том числе 22 международных и 69 региональных и местных.

Напомним, что в связи с объявлением правительством Монголии 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии» граждане 34 зарубежных стран будут временно освобождены от визовых требований сроком на три года. Таким образом, число стран, граждане которых могут посещать Монголию без визы, увеличилось до 61.
туризм Монголия

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