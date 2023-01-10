В Бурятии опровергли фейк о закрытии границ с 9 января

Жители республики по-прежнему могут свободно выезжать за её пределы

















Как сообщал «Байкал-Daily» , в 2022 году в Сети появилось 13 уникальных фейковых сообщения о Бурятии, которые свыше пяти тысяч раз перепечатали в различных СМИ и соцсетях. Отличительная черта таких вбросов в том, что они практически не получают распространения внутри самого региона и достаточно быстро опровергаются. Средняя время реакции на фейк – три с половиной часа. Жертвами недостоверной информации, как правило, становится внешняя аудитория, мало что знающая о республике. Самым популярным фейком года стала сентябрьская «новость» о том, что студентов в Улан-Удэ якобы забирают в военкоматы прямо с занятий.

Недавно в местных соцсетях и мессенджерах начала распространяться информация, что с 9 января россиянам, годным к военной службе (имеющим категории «А», «Б» и «В»), якобы запретили уезжать из страны. В сообщении есть ссылка на некий «приказ ФСБ».Эта информация оказалась фейком. Её опровергли в официальных аккаунтах и вайберах-группах районов Бурятии.- Перед нами – очередной фейковый документ, созданный, вероятно, украинскими ЦИПсО (.) с целью посеять панику среди граждан России, – говорится в опровержении. – Во-первых, авторы «приказа» составили нелогичный список пограничных управлений ФСБ России. Они как минимум забыли указать ПУ по республике Северная Осетия – Алания, где находится сухопутная граница с Грузией, и погранконтроль ещё в двух московских аэропортах.Кроме того, в «приказе» отсутствует ссылка на указ президента РФ или любой другой нормативный акт и обязательное для таких документов слово «приказываю».- Фейкоделы также допустили несколько грубых ошибок в оформлении «приказа». Например, использовали шрифт, который не встречается в официальных документах ФСБ, – отмечается в опровержении.