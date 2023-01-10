10 января

09 января

Популярное

В Бурятии опровергли фейк о закрытии границ с 9 января

В Бурятии опровергли фейк о закрытии границ с 9 января
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители республики по-прежнему могут свободно выезжать за её пределы

Недавно в местных соцсетях и мессенджерах начала распространяться информация, что с 9 января россиянам, годным к военной службе (имеющим категории «А», «Б» и «В»), якобы запретили уезжать из страны. В сообщении есть ссылка на некий «приказ ФСБ».

Эта информация оказалась фейком. Её опровергли в официальных аккаунтах и вайберах-группах районов Бурятии.

- Перед нами – очередной фейковый документ, созданный, вероятно, украинскими ЦИПсО (центр информационно-психологических операций – украинское подразделение ВСУ, которое занимается кибератаками, прим.) с целью посеять панику среди граждан России, – говорится в опровержении. – Во-первых, авторы «приказа» составили нелогичный список пограничных управлений ФСБ России. Они как минимум забыли указать ПУ по республике Северная Осетия – Алания, где находится сухопутная граница с Грузией, и погранконтроль ещё в двух московских аэропортах.

Кроме того, в «приказе» отсутствует ссылка на указ президента РФ или любой другой нормативный акт и обязательное для таких документов слово «приказываю».

- Фейкоделы также допустили несколько грубых ошибок в оформлении «приказа». Например, использовали шрифт, который не встречается в официальных документах ФСБ, – отмечается в опровержении. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году в Сети появилось 13 уникальных фейковых сообщения о Бурятии, которые свыше пяти тысяч раз перепечатали в различных СМИ и соцсетях. Отличительная черта таких вбросов в том, что они практически не получают распространения внутри самого региона и достаточно быстро опровергаются. Средняя время реакции на фейк – три с половиной часа. Жертвами недостоверной информации, как правило, становится внешняя аудитория, мало что знающая о республике. Самым популярным фейком года стала сентябрьская «новость» о том, что студентов в Улан-Удэ якобы забирают в военкоматы прямо с занятий.



фейк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии опровергли фейк о закрытии границ с 9 января
В Бурятии опровергли фейк о закрытии границ с 9 января
Общество, 10.01.2023
Жители республики по-прежнему могут свободно выезжать за её пределы
Улан-удэнцев просят сдать новогодние деревья на переработку
Улан-удэнцев просят сдать новогодние деревья на переработку
Общество, 10.01.2023
Попадая на мусорные полигоны, хвойные деревья не смогут разложиться естественным путём
В Бурятии осуждённые развлекаются игрой в городки
В Бурятии осуждённые развлекаются игрой в городки
Общество, 10.01.2023
Осуждённые также сыграли в «Морской бой»
Заслуженный врач Бурятии отметил юбилей
Заслуженный врач Бурятии отметил юбилей
Общество, 10.01.2023
Известному в республике онкологу исполнилось 75 лет

В Иркутске появился «Снежный пляж»
В Иркутске появился «Снежный пляж»
Общество, 10.01.2023
Профессионалы и любители построили из снега 35 скульптур
В новогодние праздники жители Бурятии допивались до наркодиспансера
В новогодние праздники жители Бурятии допивались до наркодиспансера
Общество, 10.01.2023
Полтора десятка человек попали туда с галлюцинациями
Главный санврач Бурятии попросил жителей вновь надеть маски
Главный санврач Бурятии попросил жителей вновь надеть маски
Общество, 10.01.2023
Ожидается рост заболеваемости гриппом
В Бурятии на жизнь чаще всего жалуются улан-удэнцы и северобайкальцы
В Бурятии на жизнь чаще всего жалуются улан-удэнцы и северобайкальцы
Общество, 10.01.2023
Стало известно, чем в ушедшем году больше всего были недовольны жители республики
В Бурятии новобранцы приступили к практическим занятиям в полевых условиях
В Бурятии новобранцы приступили к практическим занятиям в полевых условиях
Общество, 10.01.2023
Все военнослужащие по призыву выполнят первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия
В Бурятии жители пригородного ДНТ утопают в мусоре из-за гололёда
В Бурятии жители пригородного ДНТ утопают в мусоре из-за гололёда
Общество, 10.01.2023
Машины для вывоза отходов не могут подобраться к их домам
Каждый третий улан-удэнец считает себя суеверным
Каждый третий улан-удэнец считает себя суеверным
Общество, 10.01.2023
Женщины более суеверны, чем мужчины
Жителям Бурятии не придётся прививаться от COVID для отдыха в Таиланде
Жителям Бурятии не придётся прививаться от COVID для отдыха в Таиланде
Общество, 10.01.2023
Власти страны решили не вводить жёсткие ограничения для туристов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^