В Бурятии стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников

Её открыла олимпиада по французскому языку



Сегодня, 10 января, региональный этап всероссийской олимпиады школьников открыла олимпиада по французскому языку. Олимпиада проходит в России с 2002 года по 24 школьным предметам, сообщает министерство образования Бурятии.



Как будет проходить олимпиада по французскому языку?



- В школьном этапе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов. Олимпиада включает в себя аудирование, задания на понимание письменного текста, лексико-грамматический тест и сочинение. Проверяется и устная речь участников: им предлагается подготовить небольшое выступление на заданную тему.



На муниципальном этапе могут выступать учащиеся 7-11 классов. Форма заданий остается такой же, как и на предыдущем этапе, но уровень сложности повышается.



Региональный этап проводится для школьников 9-11 классов, он разделен на два тура: письменный и устный. Задания не только становятся сложнее, чем на предыдущем этапе, но и разнообразнее по форме: например, участникам могут предложить интерпретировать графики или диаграммы.



Финал олимпиады проводится для учащихся 9-11 классов, по сложности олимпиада соответствует уровню В2+ (продвинутый усложненный).



Победители и призёры заключительного этапа получают право на льготы при поступлении на профильные факультеты вузов.

