Её открыла олимпиада по французскому языку
Сегодня, 10 января, региональный этап всероссийской олимпиады школьников открыла олимпиада по французскому языку. Олимпиада проходит в России с 2002 года по 24 школьным предметам, сообщает министерство образования Бурятии.
Как будет проходить олимпиада по французскому языку?
- В школьном этапе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов. Олимпиада включает в себя аудирование, задания на понимание письменного текста, лексико-грамматический тест и сочинение. Проверяется и устная речь участников: им предлагается подготовить небольшое выступление на заданную тему.
На муниципальном этапе могут выступать учащиеся 7-11 классов. Форма заданий остается такой же, как и на предыдущем этапе, но уровень сложности повышается.
Региональный этап проводится для школьников 9-11 классов, он разделен на два тура: письменный и устный. Задания не только становятся сложнее, чем на предыдущем этапе, но и разнообразнее по форме: например, участникам могут предложить интерпретировать графики или диаграммы.
Финал олимпиады проводится для учащихся 9-11 классов, по сложности олимпиада соответствует уровню В2+ (продвинутый усложненный).
Победители и призёры заключительного этапа получают право на льготы при поступлении на профильные факультеты вузов.
В Бурятии стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жители республики по-прежнему могут свободно выезжать за её пределы
Её открыла олимпиада по французскому языку
Попадая на мусорные полигоны, хвойные деревья не смогут разложиться естественным путём
Осуждённые также сыграли в «Морской бой»
Известному в республике онкологу исполнилось 75 лет
Профессионалы и любители построили из снега 35 скульптур
Полтора десятка человек попали туда с галлюцинациями
Лучшим признали «Оливье»
Ожидается рост заболеваемости гриппом
Стало известно, чем в ушедшем году больше всего были недовольны жители республики
Все военнослужащие по призыву выполнят первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия
Машины для вывоза отходов не могут подобраться к их домам
С 2014 года помощь получили 200 человек
Женщины более суеверны, чем мужчины
Власти страны решили не вводить жёсткие ограничения для туристов