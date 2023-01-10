10 января

09 января

Популярное

В Бурятии стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников

В Бурятии стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Общество,  Фото:pixabay.com
Её открыла олимпиада по французскому языку

Сегодня, 10 января, региональный этап всероссийской олимпиады школьников открыла олимпиада по французскому языку. Олимпиада проходит в России с 2002 года по 24 школьным предметам, сообщает министерство образования Бурятии.

Как будет проходить олимпиада по французскому языку?

- В школьном этапе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов. Олимпиада включает в себя аудирование, задания на понимание письменного текста, лексико-грамматический тест и сочинение. Проверяется и устная речь участников: им предлагается подготовить небольшое выступление на заданную тему.

На муниципальном этапе могут выступать учащиеся 7-11 классов. Форма заданий остается такой же, как и на предыдущем этапе, но уровень сложности повышается.

Региональный этап проводится для школьников 9-11 классов, он разделен на два тура: письменный и устный. Задания не только становятся сложнее, чем на предыдущем этапе, но и разнообразнее по форме: например, участникам могут предложить интерпретировать графики или диаграммы.

Финал олимпиады проводится для учащихся 9-11 классов, по сложности олимпиада соответствует уровню В2+ (продвинутый усложненный).

Победители и призёры заключительного этапа получают право на льготы при поступлении на профильные факультеты вузов.
олимпиада школьников

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии опровергли фейк о закрытии границ с 9 января
В Бурятии опровергли фейк о закрытии границ с 9 января
Общество, 10.01.2023
Жители республики по-прежнему могут свободно выезжать за её пределы
Улан-удэнцев просят сдать новогодние деревья на переработку
Улан-удэнцев просят сдать новогодние деревья на переработку
Общество, 10.01.2023
Попадая на мусорные полигоны, хвойные деревья не смогут разложиться естественным путём
В Бурятии осуждённые развлекаются игрой в городки
В Бурятии осуждённые развлекаются игрой в городки
Общество, 10.01.2023
Осуждённые также сыграли в «Морской бой»
Заслуженный врач Бурятии отметил юбилей
Заслуженный врач Бурятии отметил юбилей
Общество, 10.01.2023
Известному в республике онкологу исполнилось 75 лет

В Иркутске появился «Снежный пляж»
В Иркутске появился «Снежный пляж»
Общество, 10.01.2023
Профессионалы и любители построили из снега 35 скульптур
В новогодние праздники жители Бурятии допивались до наркодиспансера
В новогодние праздники жители Бурятии допивались до наркодиспансера
Общество, 10.01.2023
Полтора десятка человек попали туда с галлюцинациями
Главный санврач Бурятии попросил жителей вновь надеть маски
Главный санврач Бурятии попросил жителей вновь надеть маски
Общество, 10.01.2023
Ожидается рост заболеваемости гриппом
В Бурятии на жизнь чаще всего жалуются улан-удэнцы и северобайкальцы
В Бурятии на жизнь чаще всего жалуются улан-удэнцы и северобайкальцы
Общество, 10.01.2023
Стало известно, чем в ушедшем году больше всего были недовольны жители республики
В Бурятии новобранцы приступили к практическим занятиям в полевых условиях
В Бурятии новобранцы приступили к практическим занятиям в полевых условиях
Общество, 10.01.2023
Все военнослужащие по призыву выполнят первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия
В Бурятии жители пригородного ДНТ утопают в мусоре из-за гололёда
В Бурятии жители пригородного ДНТ утопают в мусоре из-за гололёда
Общество, 10.01.2023
Машины для вывоза отходов не могут подобраться к их домам
Каждый третий улан-удэнец считает себя суеверным
Каждый третий улан-удэнец считает себя суеверным
Общество, 10.01.2023
Женщины более суеверны, чем мужчины
Жителям Бурятии не придётся прививаться от COVID для отдыха в Таиланде
Жителям Бурятии не придётся прививаться от COVID для отдыха в Таиланде
Общество, 10.01.2023
Власти страны решили не вводить жёсткие ограничения для туристов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^