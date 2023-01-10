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В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки

В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки
Общество,  Фото:СТК «Сибирь»
Спортсмены соревновались в шести классах

7 января в Бурятии прошёл первый этап чемпионата республики по ледовым автогонкам «Лёд 2023». Местом проведения стал карьер в районе села Сужа.

Как сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь», в результате парных заездов места в первом этапе чемпионата распределились следующим образом:

1 класс «Передний привод, не шип»
1 место - Галсанов Арсалан, автомобиль Honda Integra, стартовый номер 112;
2 место - Степанов Максим, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 122;
3 место - Ившин Роман, автомобиль Honda Torneo, стартовый номер 113.

2 класс «Передний привод, шип»
1 место - Шелковников Роман, автомобиль Honda Integra, стартовый номер 207;
2 место - Степанов Максим, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 202;
3 место - Пыльцын Алексей, автомобиль Honda Сivic, стартовый номер 203.

3 класс «Задний привод, не шип»
1 место - Туркин Александр, автомобиль «Иж Фабула», стартовый номер 313;
2 место - Суслов Дмитрий, автомобиль «ВАЗ 2106», стартовый номер 306;
3 место - Котляревский Никита, автомобиль Toyota Mark II, стартовый номер 301.

4 класс «Задний привод, шип»
1 место - Беляков Алексей, автомобиль Toyota АЕ85, стартовый номер 415;
2 место - Протасов Дмитрий, автомобиль Nissan Silvia, стартовый номер 417;
3 место - Цыдыпов Виктор, автомобиль «Москвич 412», стартовый номер 412.

5 класс «4WD, не шип»
1 место - Жучков Андрей, автомобиль Toyota Сaldina, стартовый номер 501;
2 место - Ившин Роман, автомобиль Honda CR-V, стартовый номер 505;
3 место - Степанов Артем, автомобиль Subaru Forester, стартовый номер 502.

6 класс «4WD, шип»
1 место - Янковский Владимир, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 603;
2 место - Жидовецкий Ян, автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution, стартовый номер 35;
3 место - Эмигенов Евгений, автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution, стартовый номер 607.
Улан-Удэ Бурятия спорт чемпионат Бурятии автоспорт ледовые гонки

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