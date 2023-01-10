Спортсмены соревновались в шести классах
7 января в Бурятии прошёл первый этап чемпионата республики по ледовым автогонкам «Лёд 2023». Местом проведения стал карьер в районе села Сужа.
Как сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь», в результате парных заездов места в первом этапе чемпионата распределились следующим образом:
1 класс «Передний привод, не шип»
1 место - Галсанов Арсалан, автомобиль Honda Integra, стартовый номер 112;
2 место - Степанов Максим, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 122;
3 место - Ившин Роман, автомобиль Honda Torneo, стартовый номер 113.
2 класс «Передний привод, шип»
1 место - Шелковников Роман, автомобиль Honda Integra, стартовый номер 207;
2 место - Степанов Максим, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 202;
3 место - Пыльцын Алексей, автомобиль Honda Сivic, стартовый номер 203.
3 класс «Задний привод, не шип»
1 место - Туркин Александр, автомобиль «Иж Фабула», стартовый номер 313;
2 место - Суслов Дмитрий, автомобиль «ВАЗ 2106», стартовый номер 306;
3 место - Котляревский Никита, автомобиль Toyota Mark II, стартовый номер 301.
4 класс «Задний привод, шип»
1 место - Беляков Алексей, автомобиль Toyota АЕ85, стартовый номер 415;
2 место - Протасов Дмитрий, автомобиль Nissan Silvia, стартовый номер 417;
3 место - Цыдыпов Виктор, автомобиль «Москвич 412», стартовый номер 412.
5 класс «4WD, не шип»
1 место - Жучков Андрей, автомобиль Toyota Сaldina, стартовый номер 501;
2 место - Ившин Роман, автомобиль Honda CR-V, стартовый номер 505;
3 место - Степанов Артем, автомобиль Subaru Forester, стартовый номер 502.
6 класс «4WD, шип»
1 место - Янковский Владимир, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 603;
2 место - Жидовецкий Ян, автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution, стартовый номер 35;
3 место - Эмигенов Евгений, автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution, стартовый номер 607.
В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Минувшей ночью в Великом Устюге было минус 41 градус
В республиканском перинатальном центре подвели итоги года
Сборная вошла в число восьми лучших
Гуляющий по городу скот портит клумбы и спортплощадки
В республику пришли крещенские морозы
Кинолетопись рассказывает о важнейших событиях 2022 года
Спасатели привлекались 21 раз
Жители республики по-прежнему могут свободно выезжать за её пределы
Её открыла олимпиада по французскому языку
Попадая на мусорные полигоны, хвойные деревья не смогут разложиться естественным путём
Осуждённые также сыграли в «Морской бой»
Известному в республике онкологу исполнилось 75 лет
Профессионалы и любители построили из снега 35 скульптур
Полтора десятка человек попали туда с галлюцинациями
Лучшим признали «Оливье»