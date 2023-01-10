9 января, День снегиря, пернатый пациент отметил на лечении
В Иркутской зоогалерее самый предновогодний пациент здоров и полностью способен жить в природе.
Подбитую самку снегиря в Дом природы в Иркутске доставили вечером 31 декабря, когда все уже собирались отмечать праздник. Никаких дополнительных травм, кроме довольно сильного сотрясения мозга, у неё не было обнаружено.
- Птица была дезориентирована, летать не могла и имела явные нарушения координации. Если бы она, после удара о какое-то препятствие, так и осталась лежать в сугробе, то замёрзла бы довольно быстро, прямо в новогоднюю ночь. Однако добрые люди не прошли мимо... – сообщает пресс-служба зоогалереи.
На лечение и реабилитацию снегиря понадобилось всего 10 дней. Отёк, образовавшийся в голове после удара, сошёл, и все функции мозга потихоньку восстановились.
- Пару дней на откорм, и можно лететь к своим – орнитолог разрешил, - добавили в зоогалерее.
В Иркутске лечат самку снегиря
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она будет действовать до 1 июля следующего года
Соревнования лыжников республики состоялись в Селенгинском районе
Юбиляр проживает в посёлке Дульдурга
Она составит 50000 рублей
Среди них ансамбли и студия из Улан-Удэ, Заиграевского и Прибайкальского районов
Спортсмены соревновались в шести классах
Им рассказали, как действовать в экстремальной обстановке и готовить еду на костре
Сумма ежемесячных выплат составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей
Стенды с фотографиями и письмами расположены на площади имени Ленина
Анна Ашимова ушла из профессии и полностью посвятила себя семье
Минувшей ночью в Великом Устюге было минус 41 градус
В республиканском перинатальном центре подвели итоги года
Сборная вошла в число восьми лучших
Гуляющий по городу скот портит клумбы и спортплощадки
В республику пришли крещенские морозы