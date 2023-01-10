В Иркутске лечат самку снегиря

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

9 января, День снегиря, пернатый пациент отметил на лечении



В Иркутской зоогалерее самый предновогодний пациент здоров и полностью способен жить в природе.



Подбитую самку снегиря в Дом природы в Иркутске доставили вечером 31 декабря, когда все уже собирались отмечать праздник. Никаких дополнительных травм, кроме довольно сильного сотрясения мозга, у неё не было обнаружено.



- Птица была дезориентирована, летать не могла и имела явные нарушения координации. Если бы она, после удара о какое-то препятствие, так и осталась лежать в сугробе, то замёрзла бы довольно быстро, прямо в новогоднюю ночь. Однако добрые люди не прошли мимо... – сообщает пресс-служба зоогалереи.



На лечение и реабилитацию снегиря понадобилось всего 10 дней. Отёк, образовавшийся в голове после удара, сошёл, и все функции мозга потихоньку восстановились.



- Пару дней на откорм, и можно лететь к своим – орнитолог разрешил, - добавили в зоогалерее.



