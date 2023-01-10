10 января

09 января

Популярное

В Иркутске лечат самку снегиря

В Иркутске лечат самку снегиря
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
9 января, День снегиря, пернатый пациент отметил на лечении

В Иркутской зоогалерее самый предновогодний пациент здоров и полностью способен жить в природе.

Подбитую самку снегиря в Дом природы в Иркутске доставили вечером 31 декабря, когда все уже собирались отмечать праздник. Никаких дополнительных травм, кроме довольно сильного сотрясения мозга, у неё не было обнаружено.

- Птица была дезориентирована, летать не могла и имела явные нарушения координации. Если бы она, после удара о какое-то препятствие, так и осталась лежать в сугробе, то замёрзла бы довольно быстро, прямо в новогоднюю ночь. Однако добрые люди не прошли мимо... – сообщает пресс-служба зоогалереи.

На лечение и реабилитацию снегиря понадобилось всего 10 дней. Отёк, образовавшийся в голове после удара, сошёл, и все функции мозга потихоньку восстановились.

- Пару дней на откорм, и можно лететь к своим – орнитолог разрешил, - добавили в зоогалерее.

птицы Иркутск зоопарк снегирь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Правительство РФ продлило «Льготную ипотеку»
Правительство РФ продлило «Льготную ипотеку»
Общество, 10.01.2023
Она будет действовать до 1 июля следующего года
В Бурятии стартовал чемпионат по лыжным гонкам
В Бурятии стартовал чемпионат по лыжным гонкам
Общество, 10.01.2023
Соревнования лыжников республики состоялись в Селенгинском районе
Жительница Агинского округа отметила 100-летний юбилей
Жительница Агинского округа отметила 100-летний юбилей
Общество, 10.01.2023
Юбиляр проживает в посёлке Дульдурга
В Бурятии почётных званий удостоены 5 художественных коллективов
В Бурятии почётных званий удостоены 5 художественных коллективов
Общество, 10.01.2023
Среди них ансамбли и студия из Улан-Удэ, Заиграевского и Прибайкальского районов
В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки
В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки
Общество, 10.01.2023
Спортсмены соревновались в шести классах
В отдалённом районе Бурятии детей учили выживать в лесу
В отдалённом районе Бурятии детей учили выживать в лесу
Общество, 10.01.2023
Им рассказали, как действовать в экстремальной обстановке и готовить еду на костре
Часть российских медиков получат дополнительные выплаты
Часть российских медиков получат дополнительные выплаты
Общество, 10.01.2023
Сумма ежемесячных выплат составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей
Чита присоединилась ко всероссийскому проекту «Жёны героев»
Чита присоединилась ко всероссийскому проекту «Жёны героев»
Общество, 10.01.2023
Стенды с фотографиями и письмами расположены на площади имени Ленина
СМИ узнали, как сложилась судьба родившейся в Улан-Удэ актрисы из «Чародеев»
СМИ узнали, как сложилась судьба родившейся в Улан-Удэ актрисы из «Чародеев»
Общество, 10.01.2023
Анна Ашимова ушла из профессии и полностью посвятила себя семье
В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд
В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд
Общество, 10.01.2023
Минувшей ночью в Великом Устюге было минус 41 градус
Жительница Бурятии стала мамой в 14 лет
Жительница Бурятии стала мамой в 14 лет
Общество, 10.01.2023
В республиканском перинатальном центре подвели итоги года
В Улан-Удэ коров-вредительниц будут забирать на «штрафстоянки»
В Улан-Удэ коров-вредительниц будут забирать на «штрафстоянки»
Общество, 10.01.2023
Гуляющий по городу скот портит клумбы и спортплощадки
В одном из сёл Якутии температура воздуха опустилась до -61
В одном из сёл Якутии температура воздуха опустилась до -61
Общество, 10.01.2023
В республику пришли крещенские морозы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^