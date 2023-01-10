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В Бурятии осуждённые развлекаются игрой в городки

В Бурятии осуждённые развлекаются игрой в городки
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые также сыграли в «Морской бой»

На плацу улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин прошли соревнования между осуждёнными по старинной русской народной спортивной игре «Городки».

От каждого отряда были сформированы команды по пять человек. Ведущий рассказал правила и условия игры. После чего участницы игры пытались выбить из «города» как можно больше фигур, составленных из пяти городков.

- В финал игры вышли две команды, которые на протяжении игры шли нога в ногу. Но в последнем раунде лучшие результаты показала команда 2 отряда, которая и признана победителем турнира, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

В исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрск Селенгинского района прошёл турнир по игре «Морской бой».

Поиграть собрались более 60 осуждённых. Состязание проходило по классическим правилам игры.

По результатам турнира выявили лучшего адмирала и стратега флота, которых наградили грамотами и призами.
осужденные

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