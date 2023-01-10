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В Бурятии почётных званий удостоены 5 художественных коллективов

В Бурятии почётных званий удостоены 5 художественных коллективов
Общество,  Фото:ГРЦЭК «Арун»
Среди них ансамбли и студия из Улан-Удэ, Заиграевского и Прибайкальского районов

В Бурятии 36 художественных коллективов подтвердили звания «Народный» и «Образцовый». Почётные звания присваиваются коллективам, внёсшим значительный вклад в сохранение и развитие народного художественного творчества республики и способствующим развитию дарований его участников. Звания являются одной из форм общественного признания в сфере культурно-досуговой деятельности, любительского (народного) творчества.

Накануне 2023 года приказом министерства культуры Бурятии присвоено звание «Образцовый художественный коллектив»:
- Вокально-хореографическому ансамблю «Восторг» многофункционального культурно-досугового центра «Заиграево» Заиграевского района;
- Хореографическому ансамблю «Флай» детской школы искусств Заиграевского района;
- хореографическому ансамблю «Конфетти» Нестеровского культурно-информационного центра Прибайкальского района;
- Студии эстрадного вокала «Акцент» Улан-Удэнского центра культуры дирекции социальной сферы Восточно-Сибирской железной дороги г. Улан-Удэ.

Звание «Народный художественный коллектив» присвоено Эвенкийскому молодёжному ансамблю «Гулувун» государственного республиканского центра эвенкийской культуры «Арун».

Коллективы подтверждают звания «Народный (образцовый) художественный коллектив» один раз в три года. В прошлом году подтвердили своё звание 25 народных и 11 образцовых коллективов. В связи с невыполнением требований званий лишены 5 ансамблей.

Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, в Бурятии 248 коллективов носят звания «Народный художественный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив». В их числе: 196 коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, 26 коллективов муниципальных детских школ искусств, 2 коллектива в системе органов управления образования и 24 ведомственных.

Бурятия почетное звание культура искусство

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