Заслуженный врач Бурятии отметил юбилей

Известному в республике онкологу исполнилось 75 лет







В понедельник, 9 января, заслуженный врач Бурятии и России, талантливый онколог республиканского онкологического диспансера Александр Перинов отметил свой 75-й день рождения. Об этом рассказали в Минздраве республики.Александр Петрович начал работать хирургом в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Улан-Удэ после окончания лечебного факультета Иркутского государственного мединститута. Затем была клиническая ординатура. Спустя 11 лет работы в экстренной службе его назначили главным врачом онкодиспансера.В 1999-ом Перинов успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Заболеваемость раком желудка населения региона Сибири и Дальнего Востока и Бурятии». За время своей работы он разработал концепцию развития онкологической помощи жителям республики до 2020 года.Александр Перинов является одним из авторов метода гемофильтрацитологического исследования венозной крови на наличие раковых клеток. При его непосредственном участии в Улан-Удэ началось строительство современного лечебно-диагностического комплекса – это центр конформной лучевой терапии, поликлиника на 250 посещений и недавно открывшийся хирургический корпус.За успешную работу в организации лечебно-профилактической работы среди населения Александра Петровича наградили почётной грамотой Минздрава РФ и почётным знаком Улан-Удэ. Он является лауреатом общественной премии Бурятии «Признание» в области здравоохранения и почётным гражданином Окинского района.