В Иркутске появился «Снежный пляж»





В парке «Поляна» на берегу Ангары в Иркутске появились 35 снежных фигур. В новогодние праздники здесь работала мастерская белого творчества «Снежный пляж». Все желающие могли создать фигуру из снега – персонажей сказок, причудливые сооружения, фрукты и многое другое, на что хватило фантазии, сообщает «Вести-Иркутск»- Здесь есть ребята, которые приехали с заготовленными картинками, и они уже что-то режут, у кого-то приходит своя собственная фантазия, глядя на вот этот пейзаж. Поэтому это всё рождается абсолютно спонтанно, в этом-то и прелесть этого мероприятия! — говорит соорганизатор мастерской белого творчества «Снежный пляж» Аркадий Ольгин.Организаторы Мастерской белого творчества, клуб творческих путешествий «Глубинка», за два дня из снега создали 35 скульптур. Вот так и появился новый арт-ландшафт.Этот «Снежный пляж» стал генеральной репетицией перед региональным фестивалем зимних скульптур SnowMаn (6+). С 11 по 13 февраля в Байкальске из естественных ледяных торосов и заготовленных снегоформ участники будут создавать ледяную и снежную сказку.