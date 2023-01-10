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В Иркутске появился «Снежный пляж»

В Иркутске появился «Снежный пляж»
Общество,  Фото:"Вести-Иркутск"
Профессионалы и любители построили из снега 35 скульптур

В парке «Поляна» на берегу Ангары в Иркутске появились 35 снежных фигур. В новогодние праздники здесь работала мастерская белого творчества «Снежный пляж». Все желающие могли создать фигуру из снега – персонажей сказок, причудливые сооружения, фрукты и многое другое, на что хватило фантазии, сообщает «Вести-Иркутск»

- Здесь есть ребята, которые приехали с заготовленными картинками, и они уже что-то режут, у кого-то приходит своя собственная фантазия, глядя на вот этот пейзаж. Поэтому это всё рождается абсолютно спонтанно, в этом-то и прелесть этого мероприятия! — говорит соорганизатор мастерской белого творчества «Снежный пляж» Аркадий Ольгин.


Организаторы Мастерской белого творчества, клуб творческих путешествий «Глубинка», за два дня из снега создали 35 скульптур. Вот так и появился новый арт-ландшафт.

Этот «Снежный пляж» стал генеральной репетицией перед региональным фестивалем зимних скульптур SnowMаn (6+). С 11 по 13 февраля в Байкальске из естественных ледяных торосов и заготовленных снегоформ участники будут создавать ледяную и снежную сказку. 
снег

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