Соревнования лыжников республики состоялись в Селенгинском районе
С 6 по 8 января в городе Гусиноозёрск, на лыжной базе имени З.В. Куликовой прошли открытый чемпионат и первенство Бурятии по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие сильнейшие лыжники республики из Баргузинского, Мухоршибирского, Кабанского, Селенгинского районов, городов Улан-Удэ и Северобайкальск, а также гости из Ангарска, Иркутска и Байкальска.
В первый день соревнований проводилась гонка классическим стилем с раздельного старта на дистанции 5 и 10 км. Победу в абсолютном первенстве на дистанции 5 км одержала Валерия Ковальчук, представлявшая город Иркутск. Среди спортсменок Селенгинского района лучшие результаты показали Наталья Беспрозванных, занявшая третье место среди женщин, а также Екатерина Б., выигравшая «бронзу» в группе девушек 2007-2008 гг.р.
В абсолютном первенстве на дистанции 10 км победу одержал Константин Гаврюшкин из Иркутска. Вторым стал представитель Селенгинского района Антон Дакич.
Среди юношей 2007-2008 гг.р. первое место завоевал Егор Ц. из СШОР г. Гусиноозёрска. Второе место выиграл Валерий Ш., также представлявший СШОР г. Гусиноозёрска. Также Валерий в возрастной группе 2006-2007 гг.р. занял третье место.
Во второй день соревнований проводилась индивидуальная гонка свободным стилем на 5 и 10 км. В абсолютном первенстве среди женщин и девушек лучший результат показала Лидия Федотова из Улан-Удэ. Среди юношей 2007-2008 гг.р. победу одержал Егор Ц. на дистанции 10 км.
Как сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района, второе место выиграла Екатерина Б. на дистанции 5 км среди девушек 2007-2008 гг.р. Среди женщин третье место завоевала Татьяна Нечаева.
Спортсменам, занявшим с 1 по 6 места, был присвоен разряд кандидата в мастера спорта. Второй этап чемпионата и первенства Бурятии пройдёт с 24 по 26 февраля в Гусиноозёрске (0+).
В Бурятии стартовал чемпионат по лыжным гонкам
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