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В новогодние праздники жители Бурятии допивались до наркодиспансера

В новогодние праздники жители Бурятии допивались до наркодиспансера
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Полтора десятка человек попали туда с галлюцинациями

В республиканском наркологическом диспансере (РНД) «Элуур» рассказали, как жители Бурятии отметили новогодние праздники. За десять дней – с 30 декабря по 9 января – в учреждение обратилось сто человек, и 81 из них – 65 мужчин и 16 женщин – госпитализировали.

При этом с 15 пациентами (десятью представителями сильного пола и пятью дамами) приключился алкогольный галлюциноз. Ещё двое попавших в РНД находились под действием наркотиков.

В вытрезвитель угодили 60 наших земляков. Их привезли туда сотрудники полиции. Четверо пьяных обратились к специалистам самостоятельно. Среди всех этих 64 пациентов насчитали 63 мужчин и одну женщину. Трое отказались от помощи и ушли. По скорой помощи в больницы перевели двух человек.

За это же время в кабинете медосвидетельствования РНД оказался 61 житель Бурятии. Большинство доставили в учреждение правоохранители, работники организаций и учреждений и только трое пришли сами. 21 человек был пьяны, 11 – под действием запрещённых веществ, 14 доставленных на освидетельствование оказались трезвыми, а 15 вообще не согласились на процедуру.

Сотрудники ДПС привезли в диспансер 25 водителей. Выяснилось, что десять из них выпили, один принял наркотики перед тем, как сесть за руль, семь не стали проходить освидетельствование и столько же ничего не употребляли.

- Таким образом, 18 человек из прошедших экспертизу в РНД в новогодние праздники будут лишены права управления транспортным средством в соответствии с нормами КоАП, – пояснили в республиканском наркологическом диспансере.
алкоголь наркотики пьянство

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