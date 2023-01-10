В Бурятии на жизнь чаще всего жалуются улан-удэнцы и северобайкальцы

Стало известно, чем в ушедшем году больше всего были недовольны жители республики
В центре управления регионом (ЦУР) Бурятии подвели итоги прошедшего 2022 года. За 12 месяцев специалисты ЦУР обработали 23 198 обращений и жалоб. Вопросы, которые волновали жителей республики, менялись почти каждый месяц.
Так, в январе наши земляки чаще всего обращались в ЦУР по поводу записи к врачам, здравоохранения и вакцинации. На втором месте по важности оказались льготы и пособия, на третьем – общественный транспорт, а потом – образование и состояние дорог.
В феврале проблемы транспорта сместились на последний план. В марте, с началом спецоперации, первоочередными стали вопросы, связанные с пособиями и льготами. Они удерживали первенство до июля и только в августе уступили место дорогам. Перечень проблем, волнующих жителей Бурятии, к концу лета пополнился и сферой ЖКХ.
В сентябре льготы снова оказались первым в списке, а на второй строчке «закрепилась» частичная мобилизация. В октябре они поменялись местами. В ноябре приоритеты вновь возглавила сфера здравоохранения, которая продержалась в лидерах и в декабре.
Больше всего жаловались на жизнь улан-удэнцы и северобайкальцы. Чуть меньше – иволгинцы, селенгинцы и кяхтинцы.
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