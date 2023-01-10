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В Бурятии новобранцы приступили к практическим занятиям в полевых условиях

В Бурятии новобранцы приступили к практическим занятиям в полевых условиях
Общество,  Фото:из архива
Все военнослужащие по призыву выполнят первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия

С молодым пополнением, прибывшим в конце декабря в воинские части в Бурятии, проводят практические занятия. Они проходят комплекс занятий по огневой, технической, тактической подготовке, военной медицине, связи и топографии, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Все военнослужащие по призыву выполнят первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, солдаты изучат технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания штатного вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

Всего к учебным занятиям на полигонах «Бурдуны» и «Дивизионный» привлечено более 500 военнослужащих, призванных осенью 2022 года.

- План занятий по общевойсковой подготовке для данной категории военнослужащих разработан так, чтобы к предстоящему слаживанию отделений, взводов и тактическим учениям они подошли с необходимыми знаниями для выполнения всех поставленных задач, - отметили в пресс-службе ВВО. 
военнослужащие

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