В дворце бракосочетания Иркутска сыграли свадьбы более 8 тыс. человек
4075-ю пару молодожёнов зарегистрировал центральный отдел ЗАГС по городу Иркутску 30 декабря 2022 года. Последней парой прошедшего года стали молодые супруги Антон и Татьяна.
Всего в ушедшем году в Иркутской области зарегистрировали брак 19085 пар молодожёнов. В начале 2022 года отделы службы ЗАГС региона пережили настоящий свадебный бум: зеркальную дату 22.02.2022 для регистрации брака выбрали 359 пар в области. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
В Иркутской области в 2022 году заключили брак более 19 тыс. пар
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