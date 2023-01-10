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В Иркутской области в 2022 году заключили брак более 19 тыс. пар

В Иркутской области в 2022 году заключили брак более 19 тыс. пар
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
В дворце бракосочетания Иркутска сыграли свадьбы более 8 тыс. человек

4075-ю пару молодожёнов зарегистрировал центральный отдел ЗАГС по городу Иркутску 30 декабря 2022 года. Последней парой прошедшего года стали молодые супруги Антон и Татьяна.

Всего в ушедшем году в Иркутской области зарегистрировали брак 19085 пар молодожёнов. В начале 2022 года отделы службы ЗАГС региона пережили настоящий свадебный бум: зеркальную дату 22.02.2022 для регистрации брака выбрали 359 пар в области. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
Иркутск Иркутская область ЗАГС брак семьи свадьба

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