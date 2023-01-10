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Жителям Бурятии помогают избавиться от алкогольной зависимости

Жителям Бурятии помогают избавиться от алкогольной зависимости
Общество,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
С 2014 года помощь получили 200 человек

В Бурятии с 2014 года действует социальный проект «С чистого листа». Он направлен на оказание помощи жителям, которые хотят избавиться от алкогольной зависимости, но самостоятельно у них не хватает на это сил.

- Всего с момента начала проекта количество участников составило 200 человек, в семьях которых воспитывается 433 ребёнка, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – В настоящее время изменить свою жизнь решили 38 жителей Бурятии с 85 детьми. Уже есть положительный результат. Так, 18 женщин ведут трезвый образ жизни, в семьях наблюдается положительная динамика, из них - трое человек сняты с профилактического учета.

Ещё девять участников проекта сейчас проходят лечение в республиканском наркологическом диспансере, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты республики.

Другие семь участников получили лечение с использованием препарата химической защиты сроком на один год.

На первом этапе участники проекта «С чистого листа» проходят лечение в республиканском наркологическом диспансере. Там, помимо медикаментозного лечения, они проходят курсы психологической реабилитации. В среднем в диспансере лежат около месяца.

На втором этапе участникам помогают решать вопросы с трудоустройством, обучением, оказывают юридические консультации, например, по вопросам оформления недвижимости, реструктуризации долга по ЖКХ и др.

Третий этап условно назван реабилитационным – это этап социальной адаптации.


трезвость

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