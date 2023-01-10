Женщины более суеверны, чем мужчины
Медицинские сёстры, продавцы, менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие — самые суеверные в Улан-Удэ. Таковы данные опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения столицы Бурятии.
Суеверными людьми считают себя 33% жителей Улан-Удэ, 50% отрицают наличие такого качества. Женщины более суеверны, чем мужчины (36% против 28%).
По данным опроса представителей популярных профессиональных групп в Улан-Удэ, больше всего суеверных людей — среди медсестёр (41%), продавцов-консультантов (35%), менеджеров по туризму и квалифицированных рабочих (по 34%). В пятёрку самых суеверных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители (по 31%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 29%).
Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу (по 13%) и аналитиков (16%).
Каждый третий улан-удэнец считает себя суеверным
Общество, Фото:
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