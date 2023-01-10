В Бурятии жители пригородного ДНТ утопают в мусоре из-за гололёда

Машины для вывоза отходов не могут подобраться к их домам





В ДНТ «Наран», которое находится в пригородном Иволгинском районе, с декабря не вывозят твёрдые бытовые отходы. Местные жители сообщили об этом в местном вайбер-чате и поинтересовались, в чём причина.В компании ООО «Чистый двор», которая отвечает за вывоз мусора в ДНТ, пояснили: дачное товарищество находится на возвышенности и техника просто не может подъехать к жилым домам- Подъезд для большегрузных автомобилей затруднён из-за накатов на дорогах, гололедицы и отсутствия посыпки. Мусоровозы не могут туда подняться, – отметили в ООО.В ДНТ пока решили организовать точки сбора мусора. В районной и сельской администрации знают о возникшей проблеме. Местные власти заявили, что подсыпкой дорог должно заниматься само товарищество.- Улицы «Наран» не состоят в перечне муниципальных автомобильных дорог. Вопрос о проведении мероприятий по отсыпке и грейдированию земляного полотна необходимо решать с владельцем этих земельных участков, то есть с ДНТ, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с принятым уставом – на основании федерального закона № 217 («О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд»), – подчеркнул директор МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов.