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Жительницы Бурятии претендуют на звание самой красивой девушки России

Жительницы Бурятии претендуют на звание самой красивой девушки России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, соцсети, сайт конкурса
От республики заявки подали четыре девушки

Жительницы Бурятии участвуют в конкурсе «Самая красивая девушка России». Онлайн-конкурс проходит раз в год, в нём могут принимать участие девушки от 16 до 35 лет. Победительницы определяются в каждой возрастной категории. Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте и добавить три свои лучшие фотографии.

От Бурятии в конкурсе участвуют четыре претендентки. 31-летняя Лидия Яценко из села Багдарин Баунтовского района сейчас находится в декретном отпуске, а до этого работала парикмахером. Судя по анкете, она творческая личность, у неё много разных увлечений. «Чтобы не скучать, делаю большие киндеры из гипса и занимаюсь организацией праздников, аниматор. Люблю танцевать, путешествовать, море и солнце», - рассказывает о себе Лидия.

На сегодняшний день у неё наибольшее количество голосов среди участниц из Бурятии - 277 голосов.


19-летняя Милена Угрюмова учится в колледже железнодорожного транспорта. Любит танцевать, рисовать, петь. «Я мечтаю стать певицей», - поделилась Милена. За неё свои голоса пока отдали 40 пользователей Сети.


«Девушка в погонах» Виктория Гриднева из Северо-Байкальского района о себе заявила скромно: «Любимая жена, добрая мама». Ей 30 лет, и сейчас у неё лишь 11 голосов.  



Любови Нечкиной 22 года. Она живёт в посёлке Селенгинск Кабанского района, работает в МФЦ, учится в магистратуре по специальности «Логистика». Планы на будущее довольно размытые: «В будущем хочу работать на себя и быть успешной девушкой». За неё пока никто не проголосовал.



Для попадания в полуфинал достаточно попасть в топ-10 участниц своей возрастной категории. Затем профессиональное жюри из директоров модельных агентств и партнёров конкурса из всех участниц, попавших в полуфинал, выберет по одной победительнице в каждой возрастной категории (итого 20 участниц). Они получат дипломы и подтверждённый профиль в социальной сети Selfnova.

В финальном голосовании жюри будет оценивать естественную внешность претенденток, не учитывая уже число зрительских голосов. Одна из девушек, набравшая максимальное количество баллов по мнению жюри, удостоится главного титула «Самая красивая девушка России» и получит кубок и бесплатное пожизненное продвижение профиля в социальной сети Selfnova. Также золотой кубок зрительских симпатий гарантированно получит участница, собравшая максимальное количество голосов среди всех участниц конкурса.

Зрительское онлайн голосование проводится с 5 января по 25 мая (включительно до 23:59). Голосование жюри – с 26 по 31 мая. Имена победительниц объявят 1 июня.



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