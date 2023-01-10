В Бурятии рассказали о семьях в социально опасном положении

В прошлом году в республике было выявлено свыше 800 сигналов о семейном неблагополучии



В Бурятии в 2022 году органами социальной защиты проверено 887 сигналов о семейном неблагополучии. В 84 случаях принято решение о признании семей по категории «семья в социально опасном положении (СОП)», с которыми организована межведомственная профилактическая работа. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



- В рамках проведения индивидуальной профилактической работы с такими семьями проводится комплекс мероприятий. К примеру, им помогают со сбором документов для оформления социальных выплат. Такую помощь получили 411 семей, - раскрывает итоги работа за 2022 год с неблагополучными семьями министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова. - Оказаны разные виды материальной помощи, в том числе за счёт средств ОМСУ и внебюджетных источников на общую сумму свыше 1,24 млн рублей. Предоставлена помощь в натуральном выражении более 5500 предметов первой необходимости, в том числе детскими вещами и школьными принадлежностями. Вместе с тем, оказана адресная социальная помощь на основе соцконтракта 39 семьям на сумму более 2,1 млн. руб.



Также 375 несовершеннолетних детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении, получили социально-реабилитационные услуги. В рамках летней оздоровительной кампании в 2022 году отдыхом, оздоровлением, временной занятостью (трудоустройством) был охвачен 981 ребёнок из семей СОП, что составило 82,5 % от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет. Благодаря совместной межведомственной работе содействие в трудоустройстве оказано 31 родителю.



- По результатам межведомственной профилактической работы за 11 месяцев 2022 года с учёта снято 517 семей, в них 1298 детей, в том числе с улучшением ситуации – 305 семей с 776 детьми, - отметили в ведомстве.

