Жителям Бурятии не придётся прививаться от COVID для отдыха в Таиланде

Власти страны решили не вводить жёсткие ограничения для туристов
На днях стало известно, что всем отправляющимся в Таиланд иностранцам, в том числе – россиянам, при посадке на рейс придётся предъявить
сертификат о полной вакцинации от коронавируса или же справку о недавно перенесённом заболевании. Без этого туристы рисковали не попасть в экзотическую страну. Нововведение должно было заработать в понедельник, 9 января.
Однако накануне выяснилось, что власти Таиланда передумали вводить ограничения для гостей из-за рубежа. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России.
- Доказательство вакцинации не требуется, поскольку во всём мире проводится достаточная иммунизация. Непривитым будет разрешён въезд без ограничений, – заявил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул местным СМИ.
В АТОР уточнили: у туристов, прилетевших в Тай накануне, никаких документов, кроме паспорта, не просили. Отмену ограничений связали с нежеланием правительства страны терять значительные деньги от резкого падения турпотока. Требование для приезжих о наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, в Тае отменили с 1 октября. По данным СМИ, его хотели вернули на фоне роста заболеваемости ковидом в Китае.
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