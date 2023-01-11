Он состоится в Чите
Чемпионат Забайкальского края по стрельбе из лука пройдёт в Чите с 13 по 15 января. За титул самого меткого будут бороться около 300 лучников.
- Данные соревнования являются отборочными для участия в первенстве, чемпионате и кубке России по стрельбе из лука, которые будут проходить с 18 января в городе Орёл, - поделились организаторы.
Местом проведения чемпионата станет спортивный комплекс «Багульник», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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В Забайкалье проведут чемпионат по стрельбе из лука
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