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Жительница Агинского округа отметила 100-летний юбилей

Жительница Агинского округа отметила 100-летний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
Юбиляр проживает в посёлке Дульдурга

В Дульдургинском районе Агинского Бурятского округа с днём рождения поздравили Зою Прокопьевну Максимову, которой 5 января исполнилось 100 лет. По словам дочери Светланы, юбиляр родилась в 1923 году в селе Убур-Тохтор Акшинского района Забайкалья.

- После восьми классов школы она закончила фельдшерско-акушерскую школу в Чите. Работала фельдшером, медсестрой и заведующей детскими яслями сначала в Дульдургинском районе, а потом в Дульдурге. В 1968 году она встретила свою любовь – Александра Прокопьевича Михайлова. 23 года семья жила в селе Бальзино Дульдургинского района, в 2011 вновь вернулись в Дульдургу, - рассказала дочь именинницы.

Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья, также Светлана добавила, что, кроме неё, в семье родились четверо детей: Альберт, Лидия и Виктор. Семья держала хозяйство: корову, свиней, кур. Детей воспитали скромными и трудолюбивыми – все они рано пошли работать. Один из братьев был шахтёром, другой – шофёром, сестра – кассиром и бухгалтером.

- Сегодня семья очень большая: восемь внуков, шестнадцать правнуков и шесть праправнуков. Не все живут в Забайкалье – кто-то уехал в Питер, кто-то на Алтай. Однако на семейные праздники и на Новый год все стараются собраться вместе. В этом году для этого нашёлся ещё один повод – вековой юбилей мамы, - уточнила дочь.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край юбилей долгожитель

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