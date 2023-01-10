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В соседнем с Бурятией Приангарье в январе полил дождь

В соседнем с Бурятией Приангарье в январе полил дождь
Общество,  Фото:Вести-Иркутск
Там на день воцарилась плюсовая температура

Накануне на соседнюю с Бурятией Иркутскую область обрушилась настоящая природная аномалия. В понедельник, 9 января, в Нижнеудинске прошёл дождь, а столбик термометра устремился к положительным отметкам.

В итоге дороги превратились в каток, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службе областного управления МЧС. Причина тому – антициклон, который пришёл в регион со стороны Красноярска, передают «Вести-Иркутск». Подобные капризы природы опасны не только из-за скользких дорог – намерзающий на линиях электропередачи лёд может привести к их обрыву.

По данным МЧС, уже во вторник, 10 января, в Приангарье вернётся зима. В западных и северных районах синоптики обещают сильный ветер – до 18-23 метров в секунду, снег и метели.  
погода Иркутская область

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