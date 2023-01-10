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В Иркутской области появилась карта маршрутов выходного дня

В Иркутской области появилась карта маршрутов выходного дня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ней представлены 44 маршрута

Карту маршрутов выходного дня создали в Иркутской области. Она появилась по итогам акции «Weekend: открой Иркутскую область».

Напомним, осенью агентство по туризму региона и особая экономическая зона «Ворота Байкала» объявили о старте сбора предложений для включения в единую карту необычных маршрутов выходного дня. В течение месяца активные жители направляли информацию о своих любимых природных и историко-архитектурных объектах на территории Иркутской области. В итоге было собрано 44 предложения, среди которых с помощью интернет-голосования жители и гости региона выбрали наиболее интересные.

– Цель мероприятия – привлечь внимание жителей Приангарья к альтернативным маршрутам для непродолжительных путешествий, – поясняет Денис Ивлев, временно замещающий должность руководителя агентства по туризму региона. – Участники акции рассказывали о таких известных местах, как посёлок Усть-Ордынский или Большая байкальская тропа, а также, например, о необычном озере с кувшинками недалеко от Слюдянки. Конечно, это лишь малая часть тех уникальных интересных мест, которые стоит посетить в Иркутской области, но эту карту может дополнить каждый.

Все 44 маршрута, поданные участниками акции, представлены в электронном виде на площадке системы 2ГИС. Дополнить карту маршрутов своим любимым местом для отдыха жители региона могут, написав письмо на почту: [email protected] с пометкой «Открой Иркутскую область». Необходимо указать информацию об объекте и его местонахождение. После согласования места можно будет добавить фотографии и написать отзыв, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область туризм отдых путешествие карта

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