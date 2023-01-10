Копия боевого знамени Бурятского кавалерийского дивизиона была передана на вечное хранение
9 января, в рамках реализации социально ориентированного проекта «Неизвестная война», посвящённого увековечиванию памяти воинов на территории Бурятии, в Улан-Удэ состоялся круглый стол по итогам поисковой работы в 2022 году. Мероприятие прошло на базе национальной библиотеки РБ.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, с 2006 года поисковым отрядом «Рысь» была проделана большая работа. С 2016 по 2022 год были подняты останки более чем 500 человек, из них 120 уроженцев Бурятии. Работа велась на трёх обширных направлениях: Монголия, Московская и Калининградская области.
Также во второй части круглого стола была проведена торжественная передача копии боевого знамени Бурятского кавалерийского дивизиона 5-й танковой бригаде на вечное хранение.
- Сегодня действительно знаменательный день. 9 января 2018 года началась работа, а сегодня 9 января 2023 года произойдёт передача боевого знамени Бурятского кавалерийского дивизиона 5-й танковой бригаде, сейчас она уже известна на весь мир, и мы этим очень гордимся! - рассказал на церемонии врио зaмecтитeля миниcтpa oбpaзoвaния и нayки рecпyблики Батор Цыренжапов.
В Улан-Удэ состоялась торжественная передача боевого знамени
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